RTS: Um 12.06 Uhr war Sendeschluss im historischen Radiostudio

«Voilà, c’est fini». Mit dieser Zeile aus dem gleichnamigen Song von Jean-Louis Aubert hat Sandra Viscardi den Abschied aus dem historischen Radiogebäude von La Sallaz in Lausanne eingeleitet. Zuvor hatte die Journalistin den letzten Newsflash aus der Maison de la Radio moderiert. von der Senkung der Strompreise über den Start von Belinda Bencic in Wimbledon bis zu den Rettungsoperationen nach den tödlichen Beben in Venezuela.

Dann informierte Viscardi über das Ende der Sendungen aus La Sallaz. Sie verabschiedete auch eine Regietechnikerin und einen Regietechniker, die nach 35 und fast 40 Jahren bei RTS pensioniert wurden. «Einen guten Ruhestand auch diesem ehrwürdigen Gebäude von La Sallaz und nun geht es nach Ecublens», sagte sie. Um 12.06 Uhr war es dann fertig.

Sorge um Sparmassnahmen

Bereits seit mehreren Tagen war das nahende Ende auf RTS la Première spürbar. Am Sonntagabend war RTS-Direktor Pascal Crittin Gast in der letzten aus La Sallaz gesendeten Ausgabe der Hauptnachrichtensendung «Forum». In der letzten Ausgabe der Morgensendung «La Matinale» am Montagmorgen war eine Journalistin im fast leeren Gebäude unterwegs. Gäste, die das Haus von innen gekannt haben, blickten zurück. Auch auf Social Media teilen die Angestellten nach ihrem letzten Einsatz in La Sallaz ihre Emotionen.

Das Personal sorgte sich, dass die Sendungen aus Spargründen künftig mit weniger Technikpersonal produziert würden. Es werde weiterhin Regien geben, antwortete die Medienstelle auf Anfrage. Gewisse Sendungen können im «self»-Modus gemacht werden, das heisst, die Moderation übernimmt die Aufschaltungen. Das betreffe zum Beispiel Musiksendungen sowie gewisse Newsflashs und sei bereits in La Sallaz so abgelaufen.

Für die Hörerinnen und Hörer ging das Programm nahtlos weiter. Moderatorin Blandine Levite lancierte die neue Ära mit «Le Journal de 12h30». «Willkommen bei diesem ersten 12:30 live aus Ecublens. Wir haben unsere Schachteln deponiert. Jetzt geht’s los». Von nun an werden sämtliche Sendungen aus dem neuen RTS-Hauptstandort, neben dem EPFL-Campus, gesendet.

600 Angestellte umgezogen

Von den 600 Mitarbeitenden, die bisher in La Sallaz tätig waren, sind die meisten bereits zum neuen Standort in Ecublens umgezogen. Die ersten Sendungen aus Ecublens wurden im November ausgestrahlt. Sobald der Umzug des Radios aus Lausanne abgeschlossen ist, soll ein Teil des Fernsehteams von Genf ebenfalls nach Ecublens transferiert werden.

Die Maison de la Radio, die 1935 eingeweiht wurde, hat RTS dem Kanton Waadt für 55 Millionen Franken verkauft. Das Departement für Bildung und Berufsbildung soll ins Gebäude einziehen.