Todesfall: Urs Emmenegger ist verstorben

Publiziert am 21.05.2026

Der frühere «Karussell»-Moderator Urs Emmenegger ist im 80. Lebensjahr verstorben. Dies vermeldete das Onlineportal Zueriunterland24.ch. Emmenegger wohnte zuletzt in Bülach.

Der Sohn von Marta Emmenegger, der legendären Sexberaterin des Blick, wurde vor allem als Moderator der TV-Sendung «Karussell» bekannt, die jeweils im Vorabendprogramm des Schweizer Fernsehens ausgestrahlt wurde. Emmenegger, der an der Universität Zürich Geschichte studiert hatte, gehörte dessen Gründungsteam an und war zudem noch Reporter und Produzent der beliebten Sendung.

Mitte der achtziger Jahre lebte Emmenegger in Australien, wo er in Sydney für den TV-Sender «Channel O» tätig war. Zurück in der Schweiz gründete er eine Firma für Film- und Medienproduktionen.

Aufbau regionaler TV-Stationen

Ab 1992 war Emmenegger am Aufbau regionaler Fernsehsender in Zürich beteiligt, darunter RTV, Forum Züri und Züri 1.

Seit Ende der 1990er-Jahre produzierte er mit RTV Medien GmbH vor allem Auftragsfilme und konzipierte Kommunikationsprojekte. (ma)