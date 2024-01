Bajour: Valerie Zaslawski gibt Co-Leitung ab

Valerie Zaslawski gibt per sofort ihren Titel als Co-Chefredaktorin des Basler Onlineportals Bajour ab. Sie werde sich «wieder unter die wilde Horde der Bajour-Redaktionsmitglieder mischen», schrieb sie in einem Newsletter unter dem Titel «Inside Bajour». Zaslawski übernahm am 1. April 2023 zusammen mit Ina Bullwinkel die Co-Chefredaktion als Nachfolge von Andrea Fopp (persoenlich.com berichtete). Bullwinkel wird nun Chefredaktorin.

«Ich bin in der Rolle als Capo del Gruppo nie so ganz warm geworden, während meine Kollegin Ina Bullwinkel sich subito zur Superchefin gemausert hat, ganz organisch, ohne sich verstellen zu müssen», so Valerie Zaslawski. Mit dem Abgang von Politredaktorin Andrea Fopp per Ende 2023 sei zudem auch klar geworden, dass die Redaktion im Ressort Politik Unterstützung brauche. Als ehemalige NZZ-Bundeshausredaktorin habe sich diese Veränderung «geradezu aufgedrängt».

Zaslawski (Jahrgang 1983) ist in Allschwil aufgewachsen. Sie hat in Basel und Genf Soziologie, Medienwissenschaften und Politikwissenschaften studiert. Das journalistische Handwerk erlernte sie als erstes bei Onlinepionier Peter Knechtli und seinem Portal Onlinereports. Von 2010 bis 2018 arbeitete Valerie Zaslawski bei der NZZ, zunächst in der Nachrichtenredaktion, dann als Basler Regionalkorrespondentin und schliesslich als Bundeshausredaktorin. Von 2018 bis 2020 berichtete sie als selbstständige Journalistin aus Berlin über Politik und Gesellschaft für Schweizer Zeitungen und für deutsche Medienhäuser. Danach ist sie nach Basel zurückgekehrt und arbeitet seither als Redaktorin für Bajour.

Wie es im Newsletter weiter heisst, ist im Januar Helena Krauser als Senior-Redaktorin zu Bajour gestossen. Die 30-Jährige war nach ihrem Studium (Germanistik und Kunstgeschichte) an der Uni Basel Redaktorin bei der bz Basel und Co-Redaktionsleiterin beim Kulturmagazin Frida. (cbe)