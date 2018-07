Neue Zürcher Zeitung: Verlag distanziert sich von AfD-Aufruf

Via Twitter hat Beatrix von Storch bekannte deutsche Journalisten dazu aufgefordert, sich bei der «Neuen Zürcher Zeitung» zu bewerben – mit den Worten: «Ein bisschen Grundkenntnisse können nicht schaden» (persoenlich.com berichtete).

Die NZZ distanziert sich nun in aller Form von dem Aufruf. «Es handelt sich um eine Desinformationskampagne der AfD, die sich einen Kleinkrieg mit deutschen Journalisten liefert. Mit uns hat das nichts zu tun», sagt Seta Thakur, Leiterin NZZ-Unternehmenskommunikation, gegenüber persoenlich.com. In diesem «verschärften Umfeld» werde umso deutlicher, dass es eine «liberale, neutrale Stimme wie diejenige der NZZ» auch in Deutschland brauche, so Thakur. (maw)