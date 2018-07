Neue Zürcher Zeitung: AfD-Politikerin hilft bei Personalsuche

Beatrix von Storch, stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im deutschen Bundestag, hat auf Twitter ein Stelleninsereat der NZZ weiterverbreitet. Darin werden Volontärinnen und Volontäre gesucht. Die Politikerin der rechtspopulistischen Partei adressiert ihren Tweet an bekannte deutsche Journalisten mit dem Aufruf: «Auf! Bewerben! Ein bisschen Grundkenntnisse können nicht schaden!»

So will von Storch die ARD-Journalisten Anne Will und Sandra Maischberger in die NZZ-Ausbildung schicken, aber auch Claus Kleber, Dunja Hayali und Maybrit Illner vom ZDF, Justus Bender von der FAZ, Melanie Amann vom «Spiegel» sowie Dietmar Neuerer vom «Handelsblatt».



Die Frage, was NZZ-Chefredaktor Eric Gujer von der Umgarnung aus dieser Ecke halte, liess er gegenüber dem «SonntagsBlick» unbeantwortet (Artikel online nicht verfügbar). (cbe)