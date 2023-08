CH Media: Verstärkung für Verwaltungsrat und publizistischen Ausschuss

Matthias Keller verstärkt den Verwaltungsrat von CH Media. Der ICT- und Digitalunternehmer folgt auf Hans-Peter Zehnder, der nach über dreissigjähriger Tätigkeit für Aargauer Tagblatt, AZ Medien und zuletzt CH Media per Ende März 2023 zurücktrat. Mit Katja Gentinetta konnte eine der profiliertesten Denkerinnen für den publizistischen Ausschuss von CH Media gewonnen werden, heisst es in einer Medienmitteilung. Zudem ergänzt die langjährige Fernsehmanagerin Catherine Mühlemann den Verwaltungsrat der CH Media TV AG.

Matthias Keller verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Zürich und absolvierte das Program for Leadership Development an der Harvard Business School. Als CEO und Eigentümer hat er die ICT-Firma UMB AG von 2012 bis 2021 erfolgreich aufgebaut und konnte in fünf aufeinanderfolgenden Jahren die Auszeichnung als beste Arbeitgeberin der Schweiz von «Great Place to Work» gewinnen.

Wanner über Keller: «Dynamischer Unternehmer»

Verleger Peter Wanner: «Matthias Keller verfügt über umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen ICT, Digitalisierung sowie Strategie- und Kulturentwicklung. Als dynamischer Unternehmer passt er perfekt zu CH Media. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.» Mit Keller ist der Verwaltungsrat von CH Media wieder komplett. Dieser wird von Peter Wanner präsidiert. Die weiteren Mitglieder sind Felix Graf, Kaspar Hemmeler, Jörg Schnyder und Anna Wanner.

Katja Gentinetta promovierte in politischer Philosophie und ist in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, unter anderem als Präsidentin des Stiftungsrats beim Stapferhaus Lenzburg und Mitglied des Verwaltungsrats bei der Zähringer Privatbank AG. Als Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten vermittelt sie ihr Wissen im Bereich Applied Ethics, Philosophy and Management. Gentinetta ist zudem Kolumnistin und Autorin zahlreicher Publikationen. «Katja Gentinetta gehört zu den profiliertesten Denkerinnen der Schweiz. Wir freuen uns darauf, künftig von ihrer Expertise profitieren zu dürfen», sagt Verleger Peter Wanner. Der publizistische Ausschuss von CH Media hat die Funktion eines «Chambre de Réflexion» und begleitet und berät den Verleger sowie die Chefredaktoren von CH Media in wichtigen publizistischen, personellen und konzeptionellen Fragen.

Wanner über Mühlemann: «Kennt den TV-Markt»

Catherine Mühlemann ist selbständige Unternehmerin. Sie verfügt über vielfältige Erfahrung als Verwaltungsrätin in der Medien- und Telekommunikationsbranche sowie in der Digitalwirtschaft. Mühlemann begann ihre berufliche Laufbahn beim SRF und gehörte zum Gründungsteam von TV3, dem ersten privaten Fernsehsender der Schweiz. Danach wurde sie CEO von MTV Central Europe, später Vorstandsvorsitzende der VIVA Media AG. «Catherine Mühlemann kennt den nationalen und europäischen TV-Markt wie keine zweite. Ich freue mich sehr, dass sie uns künftig strategisch begleiten wird», wird Michael Wanner, Präsident des Verwaltungsrats der CH Media TV AG und CEO von CH Media, in der Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)