Coronavirus: «Viele Firmen sparen zuerst bei der Werbung»

Die erste Folge unseres neuen «persoenlich.com Podcast» haben Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich, und Edith Hollenstein, Redaktionsleiterin von persoenlich.com, am Donnerstag, 12. März, in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet.

Die beiden diskutieren über die Krisenkommunikation des Bundes. Das BAG hat die Kampagne zum Coronavirus in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Rod entwickelt. Was ist in einer solchen aussergewöhnlichen Situation wichtig? Weitere Themen sind: SRF-Direktorin Nathalie Wappler bei Schawinski, Admeira, TX Group, der Abschied von Roger Schawinski als TV-Talker und Blick TV.







Die nächste Folge des «persoenlich.com Podcast» ist für den Freitag, 20. März, geplant. In Zukunft sollen neben den Redaktorinnen und Redaktoren von persönlich auch externe Gäste zu Wort kommen.

Konzept, Aufzeichnung und Schnitt erfolgten intern. Das Visual gestaltete unsere Grafikerin Corinne Lüthi. (red)