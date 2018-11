Aus für den Blick am Abend: Vier Gründe, warum wir traurig sind

1. Adé «Schnügel des Tages» & Co.



Kurz, bevor man den «Blick am Abend» fertig durchgeblättert hat, kommen die Seiten «Community». Dass hier viele Leser besonders lange verweilen, war immer wieder in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu beobachten. Besonders beliebt, so unsere Vermutung, dürfte die Rubrik «Schnügel des Tages» gewesen sein, in der ein Haustier einer Leserin oder eines Lesers abgebildet wird. In der Ausgabe vom Dienstag etwa ist es Nico Weise aus Pfungen, der ein Bild seiner Tara eingeschickt hatte. Sein Hündchen sei farblich auf den Teppich abgestimmt – oder umgekehrt, ist da zu erfahren.

Vermissen werden wir auch die Rubrik «Die Singles des Tages». In der neusten Ausgabe vom Mittwochabend sucht Priska (33) «einen grossen und starken Mann, der ehrlich ist» und Tobias (19) wünscht sich «eine stressfreie Frau, die Humor hat». Leichter Lesestoff, wie es das Konzept vorsah, bot zudem das «Schatzchäschtli». «Gester (16:30) im Altersheim Zumipark, bisch din Opa go sueche, ich ha dete gschaffed. Meld dich! <3», ist da beispielsweise zu lesen. Wurden wir hier gerade Zeugen vom Anfang einer ganz grossen Liebesgeschichte?







2. Keine News mehr aus Absurdistan





Die Rubrik ganz vorne im Blatt verblüffte mit ihrer Bezeichnung. Aus einem Ort namens Absurdistan zu berichten, ist erstens völlig sinnfrei, und zweitens von dort tatsächlich auch noch Neuigkeiten zu lieferen: Das dürfte die hohe Kunst des «leichtfüssigen Boulevards» sein, dem sich das Blatt in seinen zehn Jahren Lebensdauer verschrieben hatte.



3. Noch weniger Vielfalt

Es ist zwar schon etwas länger her, da leisteten gleich mehrere Zeitungsboxen der blauen von «20 Minuten» Gesellschaft. Da war die weisse von «News». Oder die dunkelgraue von «.ch». Die Brombeer-Box von «Blick am Abend» sticht da ins Auge. Sie sorgt für einen fast schon fröhlichen Farbtupfer in so manchem Ortsbild. «News» und «.ch» sind schon längst Geschichte, bald wird auch die «Blick am Abend»-Box abmontiert. Übrig bleibt: die blaue «20 Minuten»-Box. In den «Häufig gestellten Fragen» (FAQ) auf blickamabend.ch taucht übrigens auch diese auf: «Warum sind wir Brombeer und nicht pink?». Die Antwort, voll und ganz konform dem redaktionellen Konzept: «Verdrücke eine Brombeere auf deinem weissen T-Shirt, halte es neben ein ‹Blick am Abend›-Logo. Du wirst die Frage nicht mehr stellen.»





4. Werbung für den «Blick» fehlt

ie Kosten für den «Blick am Abend» zu einem grossen Teil über das Marketing-Budget abbuchen können. Wir vermuten: Das tat der Medienkonzern wahrscheinlich über Jahre, jedoch dürfte auch dieses «Marketingbudget» Grenzen haben.



Wäre der «Blick am Abend» nicht omnipräsent an allen Bahnhöfen, in den Bussen oder Zügen: Viele, vor allem Junge, hätten nicht mitbekommen, dass man für schnelle News den «Blick» oder blick.ch konsultieren könnte. So sieht es auch der Gründer-Chefredaktor Peter Röthlisberger: «Ich bin sehr enttäuscht, dass die zweitgrösste Tageszeitung der Schweiz eingestellt wird. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Denn der ‹Blick am Abend› war in allen grossen Schweizer Städten präsent, was sich sehr positiv auf die Bekanntheit der Marke ‹Blick› ausgewirkt hat – so gesehen war der ‹Blick am Abend› eine Marketingmassnahme für alle Blick-Titel.» Röthlisberger schlägt in einem Facebook-Post zudem vor, Ringier hätte d

Text: Edith Hollenstein und Christian Beck