Blick TV stellt sein Moderationsteam breiter auf. Während eines Castings setzten sich vier Personen durch, die neben Sylwina Spiess (31), Simone Stern (28), Reto Scherrer (44), Nico Nabholz (38) und Damian Betschart (36) als Anchors bei Blick TV durch die Sendungen führen werden. «Frauenpower hinter und vor der Kamera – so geht Blick TV», lässt sich Jonas Projer, Chefredaktor des digitalen Senders, in einer Mitteilung zitieren.

Die Moderatorinnen, die Blick TV in Teilzeitpensen verstärken, sind:





Ramona Schelbert (32) ist seit dem Start von Blick TV am 17. Februar 2020 als Live-Reporterin unterwegs. Ab Montag, 30. November, steht die gebürtige Muotathalerin (SZ) neu zusätzlich als Anchor im Studio vor der Kamera. «Neben dem Live-Reporting von überall her aus der Schweiz und zu jeglichen Themen freue ich mich nun auch sehr auf meine neue Aufgabe als Moderatorin», sagt Schelbert. Zuvor war die Schwyzerin beim Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 tätig.







Schirin Razavi (33) stösst per 1. Januar 2021 zum digitalen Sender. Ihren aktuellen Job als Nachhaltigkeitsbeauftragte bei einem Schweizer Versicherungskonzern wird die Zürcherin neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin bei Blick TV weiterführen. «Nach beinahe zehn Jahren in der Finanzbranche begebe ich mich auf neues Terrain. Dies ist wohl eine der mutigsten Entscheidungen, die ich bis anhin getroffen habe. Doch wie sagt man so schön, no risk, no fun. Als neugierige und offene Person freue ich mich auf spannende Begegnungen und inspirierende Geschichten», so Razavi.







Sereina Tanner (36) ist Produzentin und Tagesleiterin bei Blick TV und wird ab 1. Januar 2021 zusätzlich das Moderationsteam verstärken. Tanner: «Ich freue mich sehr darauf, Blick TV aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Ich bin seit dem Start als Tagesleiterin im Einsatz und finde es sehr spannend, neu auch auf der anderen Seite zu stehen und somit vor wie auch hinter der Kamera aktiv zu sein». Vor Blick TV hat Sereina Tanner sechs Jahre als Redaktorin bei Radio 24 gearbeitet.







Rahel Lenz (32) ist Moderatorin, Videojournalistin und Produzentin bei TeleBielingue. Ihre Tätigkeit als Moderatorin und Redaktorin bei Blick TV nimmt sie per 1. Februar 2021 auf. «Blick TV setzt neue Massstäbe und will den Qualitätsjournalismus in der digitalen Welt etablieren. Ein faszinierendes Pionierprojekt und ein dynamisches Team, beides hat mich überzeugt. Dass ich sowohl redaktionell als auch vor der Kamera mitprägen darf, ist eine Herausforderung, der ich mit grosser Freude entgegenschaue», sagt Lenz. (pd/cbe)