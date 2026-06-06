Wie RTS berichtet, umfasst die Sammlung vergessene Schätze, darunter Aufnahmen von Westschweizer Musikerinnen und Musikern aus dem Bereich klassische Musik, die nie neu aufgelegt wurden. Für einen öffentlich-rechtlichen Sender gehöre die Bewahrung dieses kulturellen Gedächtnisses zum Auftrag, betont RTS-Dokumentalistin Marie-Françoise Guex.
Die neuen RTS-Räume in Ecublens sind nicht für Kaltlagerung ausgelegt; zudem stellt Vinyl wegen seiner hohen Brandlast besondere Sicherheitsanforderungen, heisst es auf rts.ch. Die Wahl fiel auf einen Bunker der Schweizerischen Nationalphonothek in Schlierbach – am Ende eines kaum sichtbaren Waldwegs.
Der Umzug erfordert laut dem Bericht Präzisionsplanung: Holzkisten werden streng von links nach rechts befüllt, nummeriert und in exakt derselben Reihenfolge verladen. Die natürliche Stabilität des Bunkers sorgt laut RTS für ideale Konservierungsbedingungen – dort lagern bereits Archivkopien von RTS-Sendungen. Nun gesellen sich die Musikschallplatten dazu. (cbe)