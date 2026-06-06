Publiziert am 06.06.2026

Wie RTS berichtet, umfasst die Sammlung vergessene Schätze, darunter Aufnahmen von Westschweizer Musikerinnen und Musikern aus dem Bereich klassische Musik, die nie neu aufgelegt wurden. Für einen öffentlich-rechtlichen Sender gehöre die Bewahrung dieses kulturellen Gedächtnisses zum Auftrag, betont RTS-Dokumentalistin Marie-Françoise Guex.

Die neuen RTS-Räume in Ecublens sind nicht für Kaltlagerung ausgelegt; zudem stellt Vinyl wegen seiner hohen Brandlast besondere Sicherheitsanforderungen, heisst es auf rts.ch. Die Wahl fiel auf einen Bunker der Schweizerischen Nationalphonothek in Schlierbach – am Ende eines kaum sichtbaren Waldwegs.

Der Umzug erfordert laut dem Bericht Präzisionsplanung: Holzkisten werden streng von links nach rechts befüllt, nummeriert und in exakt derselben Reihenfolge verladen. Die natürliche Stabilität des Bunkers sorgt laut RTS für ideale Konservierungsbedingungen – dort lagern bereits Archivkopien von RTS-Sendungen. Nun gesellen sich die Musikschallplatten dazu. (cbe)