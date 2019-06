Frauenstreik: Violette Online-Artikel und geschlossene Agentur-Türen

Der Frauenstreik ist landesweit in vollem Gang. Der Kampftag für die Gleichstellung der Geschlechter ist dezentral organisiert und geht mit mannigfaltigen Aktionen über die Bühne. Bereits um Mitternacht gab es in Zürich und Basel erste Aktionen.

Auch die Frauen in der Medien- und Kommunikationsbranche nutzen den Streik, um auf die Ungleichbehandlung und geschlechterspezifischen Probleme in ihren Berufen aufmerksam zu machen. So organisierten beispielsweise viele Redaktionen am Morgen Protestaktionen in ihren Betrieben. Rund 40 Online-Medien schalteten zudem den «Purple Screen» auf, einen Artikel mit violettem Teaserbild (persoenlich.com berichtete).

Auch Zeitungen zogen mit besonderen Aktionen mit. So erschien etwa der «Bote der Urschweiz» am heutigen Frauenstreik als «Botin der Urschweiz» und der Lokalteil der Tageszeitung «Der Rheintaler» trug den Titel «Die Rheintalerin».

Am Mittag trafen sich zahlreiche Medienfrauen und ihre Unterstützerinnen auf dem Kanzleiareal in Zürich, wo sie einen eigenen Pavillon haben und Leserinnen zum Diskurs einladen. Am Nachmittag stellen sich die Journalistinnen den Fragen und Inputs bei der Aktion «More Woman More News», die sie auf Instagram und Twitter dokumentieren.

«Etwas läuft gewaltig schief»

Auch viele Agenturen unterstützen den Streik. Die einen schenkten ihren Mitarbeiterinnen heute Freitag einen freien Halbtag, die anderen forderten aktiv zum Streik auf, wie persoenlich.com berichtete, und wieder andere liessen sich besondere Aktionen einfallen. Die Zürcher Agentur Y&R Wunderman beispielsweise lud weibliche Talente der Kommunikationsbranche am frühen Freitagmorgen zu einem Networking-Frühstück ein.

Die Agentur Franz&René entschied sich gar, ihre Türen ab Mittag zu schliessen und damit nicht nur «die Frauen rauszuwerfen, sondern auch die Männer». Wie es in einer Mitteilung heisst, will die Agentur damit zeigen, dass «in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt etwas gewaltig schief läuft».

Zwischen viel und wenig Präsenz

Ein Blick in die Schweizer Zeitungen zeigt einen höchst unterschiedlichen Umgang mit dem Thema. Der «Blick» beispielsweise zeigt plakativ, was sich ändern muss, damit ein Frauenstreik überflüssig wird. Dabei lässt er unter anderem auch Frauen prominent zu Wort kommen, die üblicherweise als stille Schafferinnen am unteren Ende der Lohnskala keine Stimme haben. Eine solch hohe Präsenz der Frauenanliegen finden sich auch in der Gewerkschaftszeitung «Work» und der Wochenzeitung «WOZ».

Den entgegengesetzten Pol auf der Frauenstreik-Skala bilden «Der Zürcher Bote» und «20 Minuten». Die wöchentliche Zeitung der kantonalen Zürcher SVP schafft es, Gleichberechtigung umzudeuten: Männer und in der Schulbildung die Buben bedürften der Gleichberechtigung, so der Tenor in der sogenannten «Wochenzeitung für den Mittelstand». Auch «20 Minuten» verweist den Frauenstreik und dessen Anliegen in eine schattige Nische.

Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich andere Schweizer Zeitungen. Mit gewohnt intellektuellem Anspruch und feiner Klinge geht die «Neue Zürcher Zeitung» ans Werk. Die Leserinnen müssen schon sehr genau hinschauen, um zu bemerken, dass die Freitagsausgabe an einem besonderen Tag erscheint. Die Tamedia-Zeitungen sowie die Blätter der CH-Media-Gruppe geben den Frauen immerhin die wichtigsten Stimmen in ihren Kommentarspalten und kündigen diese prominent auf der Front auch an. (sda/lom)