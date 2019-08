Radio und Tele Top: Wechsel in der Geschäftsführung

Günter Heuberger übergibt die Verantwortung als Geschäftsführer von Radio- und Tele Top «in jüngere Hände»: an Philippe Pfiffner. Der 65-jährige Heuberger bleibe Verwaltungsratspräsident und Hauptaktionär der beiden Unternehmen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Die Stelle als Geschäftsführer übernimmt Pfiffner per Januar 2022. Er wird ab sofort stellvertretender Geschäftsführer und übernimmt zudem in den nächsten Wochen die Funktion als Programmleiter Radio Top von Corinne Wacker. Sie wechsle auf eigenen Wunsch in einem Teilzeitpensum in die Moderation von Tele Top, um mehr Zeit für eigene Projekte zu haben.

Der 38-jährige Pfiffner arbeitet seit Frühling 2005 für die Top-Medien, zunächst bei Radio Top, seit 2009 bei Tele Top. Der Winterthurer ist zurzeit stellvertretender Chefredaktor und verantwortlich für die Qualitätssicherung. (pd/eh)