Ringier: Weiterbildung in den Redaktionen wird gestärkt

Unter der Schirmherrschaft von Michael Ringier und Marc Walder startet im März 2022 das MediaLab, eine grosse Weiterbildungsoffensive für Journalistinnen und Journalisten der Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz. Mit dem MediaLab investiert Ringier in seine Redaktionen und stärkt seine journalistischen Marken, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir reden nicht nur von lebenslangem Lernen, sondern geben unseren Journalistinnen und Journalisten auch genügend Zeit und Raum für innovativen, engagierten, gut recherchierten und mutigen Journalismus», wird Verena Vonarburg, Head of Public Affairs sowie Initiantin und Leiterin des MediaLabs, in einer Mitteilung zitiert.



«In den nächsten drei Jahren werden wir substanziell Geld investieren, vor allem in die weitere Digitalisierung unserer Medien. Das geht nur mit und dank gut ausgebildeten, motivierten und innovativen Mitarbeitenden in den Redaktionen, welche mit dem Unternehmen und den Neuerungen wachsen. Wir sind überzeugt: Die aktuelle Entwicklung bietet riesige Chancen für herausragenden Journalismus», so Ringier-CEO Marc Walder.



«Das MediaLab, das ab sofort startet, beinhaltet keine ‹Nice-to-have-Kurse›, sondern bietet konkrete, attraktive Praxisunterstützung. Es ist ein wichtiger Innovationstreiber. Ziel ist, allen Journalistinnen und Journalisten genau das Training anzubieten, das sie im Arbeitsalltag der digitalen Transformation brauchen», erläutert Verena Vonarburg die Idee hinter dem Ringier MediaLab.

Das Angebot umfasst die ganze Breite von Storytelling, Denken in Bildern, Recherche, Data Journalism, Social Media, SEO, Medienrecht bis hin zu Workshops zum gesamten Ökosystem Journalismus.

Das MediaLab richtet sich an alle Mitarbeitenden der Redaktionen. Es bietet den Teilnehmenden ausreichend Zeit zum Lernen und Sich-Vernetzen sowie die Gelegenheit, aus dem Alltagstrott auszubrechen.



Die Rückmeldungen der Teilnehmenden aus den ersten MediaLab–Angeboten sind sehr positiv. Ein Grund, warum wir nach einer kurzen Testphase jetzt gleich in den Echtbetrieb wechseln.

«Journalismus ist ein zentraler Teil der DNA von Ringier. Wir führen derzeit – und darauf sind wir sehr stolz – 120 Medienmarken in 13 Ländern in unserem Portfolio. Journalismus ist nach wie vor das Herz und die Seele unseres Medienunternehmens. Dafür stehen übrigens auch die Besitzer von Ringier. Das MediaLab ist ein wichtiges Zeichen dafür, wie wichtig Journalismus und die Weiterentwicklung von Journalismus bei Ringier ist», so Marc Walder. (pd/mj)