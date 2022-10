Der Zeit-Verlag hat am Donnerstag sein zweites «Zeitmagazin Schweiz» herausgebracht. In diesem Heft widmet sich die Redaktion der internationalen Schweiz. In kein anderes Land wandern jährlich mehr Deutsche aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Aber wie verändern die heute 309'000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger die Eidgenossenschaft? Eine Museumsleiterin, ein Verkehrsplaner und eine Juristin berichten von kulturellen Unterschieden, «Germanophobia» und den Gründen, warum sie sich dennoch in ihrer neuen Heimat so wohl fühlen.

Der weltberühmte Fotograf und Künstler Michel Comte hatte viele prominente Persönlichkeiten vor der Linse: die Clintons, Catherine Deneuve, Miles Davis. Aber er war auch in Kriegsgebieten unterwegs, vom Kosovo bis Afghanistan. Nun ist er nach Zürich zurückgekehrt und arbeitet dort als Künstler. Im Interview erzählt er von seiner Rückkehr in die Heimat und der Stille des Krieges.

Ausserdem rätselt die Autorin Nina Kunz in ihrer Kolumne, warum ausgerechnet in einem winzigen Schweizer Dorf Audrey Hepburn, einer der grössten Filmstars aller Zeiten, dreissig Jahre verbracht hat.

Die erste Ausgabe des «Zeitmagazins Schweiz» erschien vor einem Jahr (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)