Gassmann Media: Werner De Schepper wird Blattmacher in Biel

Neuer Job für Werner De Schepper. Fredy Bayard und Stefan Niedermaier, die Besitzer des Bieler Medienhauses Gassmann, holen per 1. April 2024 den früheren Ringier- und AZ-Journalisten nach Biel. «De Schepper wird als Blattmacher das publizistische Profil unseres Medienhauses und insbesondere des Bieler Tagblatt und des Online-Portals Ajour stärken», lässt sich Stefan Niedermaier in einer Mitteilung vom Donnerstag zitieren.

Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass die Bieler Journalistin Nicoletta Cimmino ab 1. April 2024 die publizistische Leitung bei Gassmann Media übernimmt (persoenlich.com berichtete). «Mit dem Engagement der beiden profilierten Medienschaffenden Nicoletta Cimmino und Werner De Schepper unterstreichen Fredy Bayard und ich unseren Willen, den Medienplatz Biel konsequent und auf allen Kanälen weiterzuentwickeln», so Niedermaier weiter.

Noch bis Februar bei Ringier unter Vertrag

Im März wurde bekannt, dass Werner De Schepper von seinen Aufgaben als Co-Chefredaktor der Zeitschrift «Interview by Ringier» entbunden wurde. Er musste wegen «unterschiedlichen Auffassungen» gehen.

De Schepper begann seine Karriere 1984 als journalistischer Mitarbeiter der Solothurner Nachrichten. In der zweisprachigen Stadt Freiburg studierte er Theologie und Journalistik. Von 2008 bis 2020 war er Lehrbeauftragter an der Académie du journalisme et des médias an der Universität Neuenburg. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sei er noch bis Ende Februar bei Ringier unter Vertrag.

De Schepper, der auch Chefredaktor von Blick, Schweizer Illustrierte und TeleBärn war, sagt zu seinem neuen publizistischen Mandat: «Ich freue mich, zusammen mit der Journalistin Nicoletta Cimmino der Stadt Biel und der Jurasüdfuss-Region eine selbstbewusste publizistische Stimme zu geben. Gerade mit der gelebten Zweisprachigkeit hat Biel/Bienne der Schweiz etwas Wesentliches mitzugeben. Diesen USP kann man nicht genug unterstreichen.» (pd/cbe)