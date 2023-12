Die Bieler Journalistin Nicoletta Cimmino übernimmt ab 1. April 2024 die publizistische Leitung beim Bieler Medienhaus Gassmann Media. Die 49-Jährige verantwortet künftig das Onlineportal Ajour.ch, die beiden Zeitungen Bieler Tagblatt und Journal du Jura, das Regionalfernsehen TeleBielingue sowie den Radiosender Radio Canal 3. Zudem treibt sie die Entwicklung aller digitalen Kanäle weiter voran, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Cimmino folgt auf Sophie Hostettler, die im September 2021 die publizistische Leitung übernahm (persoenlich.com berichtete). Hostettler habe das Unternehmen im Frühling verlassen, heisst es auf Anfrage bei Gassmann Media. Laut ihrem LinkedIn-Profil arbeitet Hostettler seit Juni bei Espace Chirurgie als Leiterin Kommunikation, Personal und Projektmanagement.

Nicoletta Cimmino berichtet an die beiden Eigentümer Fredy Bayard und Stefan Niedermaier. Die bisherigen Redaktionsleitungen bleiben in aktueller Form bestehen und sind der publizistischen Leiterin unterstellt.

«Es freut mich sehr, in meine erste journalistische Heimat zurückzukehren», wird Cimmino in der Mitteilung zitiert. «Die Gassmann Media publizistisch leiten dürfen, erachte ich als ein Privileg und eine hochspannende Aufgabe. Zumal es in Biel, im Seeland und im Berner Jura viele gute Geschichten zu erzählen gibt. Zusammen mit einem engagierten Team werde ich die Region journalistisch begleiten und beobachten.»

Stefan Niedermaier ergänzt: «Das Engagement von Nicoletta Cimmino ist ein bedeutender Schritt für uns und unser Ziel, den Verlag nachhaltig und unabhängig in der Region zu verankern. Wir freuen uns auf ihre journalistische Erfahrung und die Zusammenarbeit.»

Nicoletta Cimmino kam in Biel zur Welt und wuchs im benachbarten Brügg auf. Sie startete ihre journalistische Laufbahn bei der Jugendredaktion des Bieler Tagblatts. Nach der Handelsschule durchlief Nicoletta Cimmino bei Radio Canal 3 ein zweijähriges Volontariat. Nach Stationen bei Radio 24 und TV3 war sie während 17 Jahren bei Radio SRF tätig. Von 2016 bis 2021 moderierte sie die Nachrichtensendung «Echo der Zeit». 2019 wurde Nicoletta Cimmino zur «Journalistin des Jahres» gewählt. Seit 2021 ist sie als freischaffende Journalistin und Podcasterin tätig. Sie ist dreisprachig aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie in Biel. (pd/cbe)