Frauenfussball: Wie die Medien das EM-Out kommentieren

Das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen ist an der EM in England in der Vorrunde ausgeschieden. Wie bei der ersten EM-Teilnahme im Jahr 2017 verpasste das Team den Sprung in den Viertelfinal. Wie die Schweizer Medien das Out nach der Gruppenphase kommentiert haben:

Blick: «Nur nicht den Mut verlieren»

«Das 1:4 (gegen EM-Titelverteidiger Niederlande, Anm. d. Red.) ist brutal. Trotz des Scheiterns kann unsere Nati aber mit erhobenem Kopf nach Hause fliegen. Wie an der EM 2017 liessen die Auftritte der Nati niemanden kalt. (…) Der mutige Auftritt gegen den WM-Finalisten macht Hoffnung.»

CH Media: «Logisch, weil es an der Klasse fehlt»

«Nach dieser Europameisterschaft kann dem Nationalteam in den Duellen mit den Topteams keinen Vorwurf gemacht werden. Sie haben alles gegeben, gekämpft, gerackert und phasenweise ansehnlichen Fussball gespielt.» Für CH Media gibt es dennoch logische Gründe für das Out – zum Beispiel, «wenn man sich die Stärkeverhältnisse versinnbildlicht. Auf Länder wie Schweden oder die Niederlande hat die Schweiz einen meilenweiten Rückstand, was Gleichberechtigung im Fussball angeht.»

NZZ: «Trotz EM-Aus: Der Sommer ist ein Sieg für den Frauenfussball»

«Angesichts der sehr starken Gruppe dürfen die Schweizerinnen mit Stolz auf ihre neun Turniertage zurückschauen. Sie waren nahe dran an der Überraschung, zeigten Charakter und sorgten in der Heimat für einen Sommer mit einem Begeisterungsgrad, den das Land bezüglich des Frauenfussballs zuvor noch nie erlebt hatte. Vorwerfen müssen sich die Schweizerinnen nur, dass sie im Auftaktspiel gegen Portugal eine bessere Ausgangslage verspielten.»

Tages-Anzeiger: «Eine grosse Chance verpasst»

«Die Negativtendenz ist gestoppt, und dennoch wäre in dieser Gruppe mehr drin gewesen. (…) Dass die Qualität da wäre, zeigen die Schweizerinnen in allen drei Spielen, meist aber nur in Ansätzen. (…) Dass die Schweiz dennoch so lange vom EM-Viertelfinal träumen darf, spricht vor allem für den Charakter dieses Teams.» (tim)