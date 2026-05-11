Medienart: Wildeisen und Manz spannen mit Le Menu zusammen

Publiziert am 11.05.2026

Annemarie Wildeisen und ihre Tochter Florina Manz lancierten nach ihrer Entlassung bei «Kochen» das Online-Magazin Geniessen. Nun werden sie ihre Inhalte regelmässig auch bei Le menu publizieren. Den Auftakt bildet ein Themenschwerpunkt «Tomaten».

«Für uns war entscheidend, sowohl eine Print- wie auch Online-Plattform zu finden, die unsere Werte teilt», lässt sich Annemarie Wildeisen in einer Medienmitteilung zitieren. Le-Menu-Mitinhaber Valentin Kälin bezeichnet den Schritt als Bündelung «über Jahrzehnte gewachsener Foodkompetenz».



Das Online-Magazin Geniessen wird nach Angaben von Medienart eigenständig weitergeführt. Als Teil der Vereinbarung erhalten Abonnentinnen und Abonnenten von «Geniessen» ab Juni zusätzlich Zugriff auf die Le-Menu-App.

Le Menu erscheint seit 1998 und gehört zur Medienart AG, die neben dem Kochmagazin auch Annabelle und Zeitlupe herausgibt. (pd/nil)