UKW: Wirbel um Aussage von Susanne Wille

Vor drei Wochen war SRG-Generaldirektorin Susanne Wille zu Gast bei der «Samstagsrundschau» von Radio SRF (persoenlich.com berichtete). Auf die Frage nach einer möglichen UKW-Rückkehr sagte sie: «Wir befassen uns mit allen Optionen. Aber zuerst müssen wir wissen, was Sache ist.»

Sie verwies dabei auf den laufenden politischen Prozess. Der Nationalrat hat sich im September für eine Erhaltung von UKW nach 2026 ausgesprochen. Am Donnerstag befasst sich die ständerätliche Fernmeldekommission mit der entsprechenden Motion. Die Kleine Kammer soll im Dezember darüber abstimmen.

Am Mittwoch kam die Aussage wieder zum Vorschein, nachdem Tamedia von der SRG-Medienstelle Genaueres wissen wollte. Antwort: «Aktuell gilt eine letztmalige Verlängerung der UKW-Verbreitung bis Ende 2026. Falls sich diese Rahmenbedingungen ändern, müssen wir das neu analysieren.» Eine bemerkenswerte Aussage sei das, da die SRG bisher eine Rückkehr ausschliess, heisst es im Tamedia-Artikel.

Mehrere Medien berichten in der Folge ebenfalls über den Kurswechsel der SRG. «Störgeräusche bei Abschaltung: Kehrt SRG zu UKW-Sendern zurück?», titelt der Blick. «Susanne Wille hält sich Rückkehr zu UKW offen», heisst es bei 20 Minuten. «SRG-Direktorin denkt über Rückkehr von UKW nach», liest man bei CH Media.

Eine Rückkehr wäre jedoch frühestens 2027 möglich, hatte Susanne Wille im SRF-Interview erklärt. Grund: Die SRG hat ihre Funkkonzession bereits zurückgegeben.

Der UKW-Ausstieg der SRG am 31. Dezember 2024 führte zu einem Rückgang von 14 Prozent bei den Radiohörerzahlen. Die Privatradios, die zusammen mit der SRG den UKW-Ausstieg beschlossen hatten, hoffen nun auf eine Verlängerung.