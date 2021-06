Club der Zürcher Wirtschaftsjournalist*innen: So oder ähnlich könnte der Verein künftig heissen. Dies geht aus einem Tweet des Republik-Wirtschaftsjournalisten Philipp Albrecht hervor:

Ich freue mich sehr, dass der Club der Zürcher Wirtschaftsjournalisten neu die weiblichen Mitglieder in seinen Namen integriert (ob mit * oder : wird noch entschieden) und im Sinne der Unabhängigkeit seine GV-Veranstaltung künftig nicht mehr von Unternehmen sponsern lassen will. — Philipp Albrecht (@phalbrecht) June 22, 2021



Die Umbenennung hat der Club der Zürcher Wirtschaftsjournalisten (CZW) an der Generalversammlung vom Montag beschlossen. «Das war ein Antrag eines (weiblichen) Mitgliedes», antwortet Vereinspräsident Marc Kowalsky auf eine Anfrage von persoenlich.com. «Es ist ein Zeitgeist-Thema, die Frage war nicht sonderlich umstritten.» Die genaue Namensgebung – ob mit Binnen-I, Genderstern oder Doppelpunkt – müsse nun noch ausgearbeitet werden.



Ebenfalls an der GV wurde beschlossen, dass künftige Veranstaltungen nicht mehr wie bisher von Unternehmen gesponsert werden. «Eine – knappe – Mehrheit der Clubmitglieder fühlt sich in ihrer journalistischen Unabhängigkeit beeinträchtigt, wenn sie sich die Jahresveranstaltung sponsern lässt», so Kowalsky weiter. Damit dieser Entscheid nicht zum finanziellen Problem werde, müssten nun alternative Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden. «Oder es wird die Jahresveranstaltung in der bisherigen Form nicht mehr geben. Auch dies müssen wir nun ausarbeiten.» (cbe)