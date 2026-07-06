SRF: Laube und Yogarasa berichten aus Südasien

Publiziert am 06.07.2026

In einem Linkedin-Beitrag schrieb Sofika Yogarasa am Montag, sie wolle zusammen mit Luca Laube Geschichten aus Südasien «nah, widersprüchlich, lebendig und mitten im Alltag der Menschen» erzählen.

Dass Laube SRF verlässt und künftig als Freelancer aus Indien berichtet, hatte der Sender bereits im März kommuniziert (persoenlich.com berichtete). Der TV-Journalist arbeitete zuvor in der Regionalredaktion Zürich Schaffhausen. Yogarasa realisierte zuletzt Reportagen für «Rec.» und Beiträge für «Kassensturz» und folgt nun ihrem Kollegen.

Beide arbeiten in Südasien auf Basis eines Freelance-Vertrags für SRF, wie das Medienunternehmen auf Anfrage erklärt. Offizielle Korrespondentin in Indien bleibt Maren Peters, so SRF weiter. Sie berichtet massgeblich fürs Radio, während Yogarasa und Laube TV- und Video-Beiträge realisieren werden. (nil)