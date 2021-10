Wegen Papiermangel: Zeitungen werden ab sofort dünner

von Loric Lehmann

Die Printmedien sind sowieso schon in der Krise und jetzt auch noch das: Am vergangenen Freitag gab es laut Nicole Bänninger, Kommunikationschefin von Tamedia, einen Brand in der Papierfabrik Perlen.

Die Zentralschweizer Fabrik versorgt einen Grossteil der Medienhäuser hierzulande für die Produktion ihrer Zeitungen. Dies führt nun dazu, dass das vereinbarte Papiervolumen kurzfristig nicht geliefert werden kann.

Gleichzeitig herrscht auf dem europäischen Zeitungspapiermarkt aufgrund des Mangels an Rohmaterial bereits seit mehreren Monaten eine allgemeine Papierknappheit.

«Diese unglücklichen Umstände führen leider dazu, dass es aktuell nicht möglich ist, das fehlende Papier durch Lagerbestände oder Zukäufe bei weiteren Lieferanten auszugleichen», so Bänninger gegenüber persoenlich.com.

Weniger Zeitungsseiten bis Ende Oktober

In der Folge müssen nun die Zeitungsumfänge vorübergehend bis voraussichtlich Ende Oktober angepasst werden. Betroffen davon seien eine Vielzahl von Zeitungen in der Schweiz, darunter die Titel von CH Media, NZZ und Tamedia sowie 20 Minuten.

«Wir bedauern dies sehr und setzen alles daran, dass die Leserinnen und Leser möglichst wenig davon spüren und die redaktionellen Inhalte nicht tangiert werden. Indes ist das volle Angebot der einzelnen Titel weiterhin auf den entsprechenden Newssites und in den Apps verfügbar», sagt Bänninger.