SRG: Zertifikatspflicht sorgt für ein Dilemma

Wer während einer Sendung im Publikum eines SRG-Studios sitzt, braucht ein Zertifikat. Ausgenommen von der 3G-Regel sind Mitarbeitende und geladene Gäste. Intern werde nun eine Ausweitung der Zertifikatspflicht gefordert, dies vor allem von Moderatoren, wie die NZZ am Sonntag schreibt. Bestärkt würden sich die Befürworter einer Verschärfung durch den positiven Covid-Test von Sandro Brotz fühlen (persoenlich.com berichtete).

Diese Forderung bringt die SRG laut NZZaS in die Zwickmühle, weil eine Verschärfung mit dem Grundauftrag kollidieren könnte. Impf- und Testverweigerer wären aus den Studios ausgeschlossen. Die SRG-Geschäftsleitung will sich nun am Donnerstag mit diesem Dossier befassen. (cbe)