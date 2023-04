Ausbildung: Zusammenarbeit von MAZ und CH Media angelaufen

Am MAZ erhalten die angehenden Journalistinnen und Journalisten von CH Media das für ihren beruflichen Alltag zentrale Rüstzeug, schreibt die Schweizer Journalistenschule in einer Medienmitteilung.

Im Zentrum der Kursmodule, die auf die Bedürfnisse der CH Media Academy zugeschnitten sind, stehen Recherche, Medienrecht, Medienethik, Umgang mit PR, Wirtschaftswissen sowie Selbstorganisation. Damit sollen sich die Volontärinnen und Volontäre im rasant verändernden journalistischen Umfeld zurecht finden können.



«Wir ergänzen uns sinnvoll»

«Diese Partnerschaft zeigt auf, dass wir nicht in Konkurrenz zueinanderstehen, sondern uns sinnvoll ergänzen», wird MAZ-Direktorin Martina Fehr in der Mitteilung zitiert. «Gemeinsam machen wir uns stark für gut ausgebildete Nachwuchskräfte im Journalismus.»

Die Kurse finden am MAZ in Luzern statt und sind sehr praxisorientiert gestaltet. Die Dozierenden zeichnen sich durch ihre hohe Fachkompetenz und grosse Erfahrung punkto Didaktik und Methodik aus; alle dozieren seit mehreren Jahren am MAZ.



«Diese Kooperation ist ein grosser Gewinn», lässt sich Dominik Widmer, Leiter der CH Media Academy, zitieren. Widmer hatte die Zusammenarbeit mit dem MAZ im Interview mit persoenlich.com im vergangenen Januar angekündigt.

«Wir profitieren von Fachkenntnissen»

«Durch die Kombination von MAZ-Kursen mit den eigenen Academy-Modulen können unsere Volontärinnen und Volontäre von einer breiteren Palette an Fachkenntnissen und Perspektiven profitieren» so Widmer weiter. Die Zusammenarbeit zwischen MAZ und CH Media Academy trage zudem dazu bei, die journalistische Bildungslandschaft zu verbessern und den Bedürfnissen unserer Auszubildenden gerecht zu werden.

Die CH Media Academy startete im Frühling 2021. Die Volontärinnen und Volontäre absolvieren die Ausbildung bei den regionalen TV- und Radio-Sendern sowie den Online-Medien von CH Media. (pd/nil)