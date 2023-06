SRF: Zwei Moderatorinnen für den «Literaturclub»

Eine Sendung, zwei Moderatorinnen: Ab September 2023 moderieren Laura de Weck und Jennifer Khakshouri abwechslungsweise den «Literaturclub» auf SRF 1. Die bisherige Moderatorin Nicola Steiner wird neue Leiterin des Literaturhaus Zürich (persoenlich.com berichtete).

«Mit Laura de Weck und Jennifer Khakshouri prägen künftig zwei Persönlichkeiten mit ihren jeweiligen Schwerpunkten und Stilen den ‹Literaturclub›», wird SRF-Kulturchefin Susanne Wille in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. «Die beiden verbindet ihre Begeisterung, über Literatur zu debattieren. Ich bin überzeugt, dass sie die grosse Strahlkraft der Sendung weiter entwickeln werden.»

Laura de Weck (1981) ist dem literaturaffinen Publikum seit 2019 als Teil der Kritikerinnenrunde des «Literaturclubs» bekannt. Ihre Theaterstücke, wie zum Beispiel «Lieblingsmenschen», werden weltweit aufgeführt. Ausserdem schrieb de Weck Kolumnen (unter anderem bis 2023 für den Tages-Anzeiger und den Bund), die auch als Sammelband «Politik und Liebe» veröffentlicht wurden. Die Film- und Bühnenautorin hat für SRF Hörspiele und das Drehbuch zur Serie «Emma lügt» verfasst – aber auch im Zürcher «Tatort» war sie als Schauspielerin zu sehen.

«Literatur erzählt uns auch immer etwas über unser Innerstes und die verrückte Gegenwart. Diesen Austausch mit Kritikerinnen und Gästen zu moderieren – auf diese reiz- und anspruchsvolle Aufgabe freue ich mich», so Laura de Weck.

Jennifer Khakshouri (1974) ist professionelle Literaturvermittlerin und in der Schweizer Literatur- und Kulturszene bestens vernetzt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Bereits von 2005 bis 2017 war sie für SRF tätig, als Redaktorin und Moderatorin für Radio SRF 2 Kultur. In den letzten Jahren war Khakshouri als Audio-Journalistin in den Bereichen Wissenschaft und Kultur unterwegs und moderierte Gespräche/Lesungen mit nationalen und internationalen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Sie war Gastdozentin an der Universität Basel und wird im multimedialen Literaturteam von SRF Kultur ihr breites Literaturwissen für verschiedene Formate und Kanäle einbringen.

«Mir ist wichtig, dem Publikum des ‹Literaturclub› die ganze Vielfalt der Literatur näher zu bringen: von Prinz Harrys Biographie über Essays der Schweizer Autorin Ivna Žic bis zu Klassikern wie ‹The Handmaid’s Tale›», so Jennifer Khakshouri.

Am Dienstag, 5. September 2023, moderiert Jennifer Khakshouri ihren ersten «Literaturclub». Die Premiere von Laura de Weck findet am Dienstag, 10. Oktober 2023, statt (jeweils 22.25 Uhr). Der letzte «Literaturclub» mit Nicola Steiner als Moderatorin wird am Dienstag, 4. Juli 2023 ausgestrahlt. Steiner bleibt SRF als Literaturexpertin verbunden, zum Beispiel als Jurymitglied der «Bestenliste». (pd/cbe)