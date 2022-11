SRF: Nicola Steiner verlässt den «Literaturclub»

Nicola Steiner wird per 1. September 2023 neue Leiterin des Literaturhaus Zürich. «Als mir vor acht Jahren ganz unerwartet die Moderation des ‹Literaturclub› anvertraut wurde, hätte ich nie geglaubt, dass damit eine so lange, anregende und intensive Zeit verbunden sein würde. Diese Aufgabe hat mich enorm erfüllt, und ich bin SRF zu grossem Dank verpflichtet, den Kritikerinnen und Kritikern, dem Team hinter den Kulissen, dem Publikum», wird Nicola Steiner in einer Mitteilung zitiert. «Nun freue ich mich voller Neugier und Tatendrang darauf, ab Herbst 2023 das Literaturhaus Zürich mit einem tollen Team zu leiten. Meinem Herzenswunsch, Literatur vermitteln zu dürfen, bleibe ich also weiterhin treu.»

Die Nachfolgeplanung in der trimedialen Literaturredaktion von SRF beginnt in den nächsten Tagen. Da Nicola Steiner bis Sommer 2023 weiterhin in der Literaturredaktion arbeiten sowie den «Literaturclub» am Fernsehen und den Podcast «Literaturclub: Zwei mit Buch» moderieren wird, kann SRF den Literaturfreundinnen und -freunden Kontinuität im vielfältigen Literaturprogramm von SRF gewährleisten, heisst es.

Dies betont auch Kulturchefin Susanne Wille: «Nicola Steiner engagiert sich weiterhin für die Literatur. Ich freue mich mit ihr über ihre neue berufliche Herausforderung. Gleichzeitig bedaure ich es natürlich. Denn Nicola Steiner ist eine hoch geschätzte Arbeitskollegin und sehr beliebt beim literaturaffinen Publikum von SRF. Sie hat den ‹Literaturclub› viele Jahre geprägt und mit dem Webformat ‹Steiner & Tingler› und dem ‹Literaturclub›-Podcast auch im Digitalen stets Neues ausprobiert. Nicola Steiner moderiert bis Sommer 2023. Momentan prüfen wir gemeinsam mit der Museumsgesellschaft/dem Literaturhaus Zürich, wie danach der Übergang gestaltet werden kann.»

Die 1973 geborene Steiner studierte Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien an der Universität Passau. 2008 trat sie ihre erste Arbeitsstelle bei SRF an, zuerst als Redaktorin der «Sternstunden», ab 2010 in der Literaturredaktion. Seit 2014 moderiert Nicola Steiner den «Literaturclub» auf SRF 1.

Seit 2022 ist sie zudem gemeinsam mit Franziska Hirsbrunner im Podcast «Literaturclub: Zwei mit Buch» zu hören – im Wechsel mit Simon Leuthold und Felix Münger. Der Podcast ist online abrufbar und auf Radio SRF 2 Kultur zu hören. Zudem ist Steiner Jurymitglied der monatlichen «SRF-Bestenliste». (pd/cbe)