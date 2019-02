Junge Journalisten Schweiz: Zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt

Der Verein Junge Journalisten Schweiz (JJS) hat an seiner Mitgliederversammlung vom Samstag einen neuen Vorstand gewählt. Zum Team gestossen sind Flavia von Gunten und Noah Fend, wie es in einer Mitteilung heisst. Das bisherige Präsidium, bestehend aus Manuela Paganini und Vize-Präsidentin Martina Koch, wurde wiedergewählt. Ebenfalls bestätigt wurden die Bisherigen Selina Wiederkehr, Silvan Zemp, Pascal Scheiber und Simon Schaffer. Ausserdem führt Anita Béguelin neu das Generalsekretariat, sie übernimmt die Funktion von Martina Polek. Zurückgetreten sind die Vorstandsmitglieder Karin Wenger, Mario Fuchs und Oliver Fuchs.

In der Branche breit vertreten

JJS ist das Netzwerk für Medienschaffende unter 30 Jahren und verzeichnet seit langem steigende Mitgliederzahlen. So ist der Vorstand in der Schweizer Medienlandschaft auch breit vertreten: Von Gunten arbeitet als Freie Journalistin und studiert nebenbei Rechtswissenschaft an der Universität Bern. Fend arbeitet bei «Der Bund» und hat als Chefredaktor die Studierendenzeitung «Spectrum» geleitet.

Manuela Paganini arbeitet für Radio Freiburg, Martina Koch ist Redaktorin beim «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis». Am Mikrofon für das SRF-«Regionaljournal» ist Selina Wiederkehr, vor der Kamera für das Online-Portal Nau.ch steht Pascal Scheiber. Simon Schaffer studiert Kommunikation an der ZHAW in Winterthur und arbeitet bei Radio SRF 1. Silvan Zemp ist für Radio Neo1 tätig und studiert an der Uni Bern Public Management. (pd/as)