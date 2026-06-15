Roi Digital: Adrian Stitzel macht sich selbständig

Publiziert am 15.06.2026

Die Roi Digital GmbH mit Sitz an der Pfingstweidstrasse in Zürich ist seit dem 10. März 2026 im Handelsregister eingetragen. Sie bietet nach eigenen Angaben Performance Marketing, SEO/SEA, Social Media Marketing, Programmatic Advertising sowie datengetriebene Kampagnensteuerung an.

Stitzel war seit Juni 2021 Gesellschafter und Geschäftsführer der Zürcher Agentur Building Brands, davor Head of Consulting bei Dept. Mit dem neuen Unternehmen verfolgt er laut Mitteilung einen wirkungsorientierten Ansatz: «Jede Massnahme muss sich rechnen – für unsere Kunden und für ihren Erfolg», lässt er sich zitieren.

Zu den Mandaten zählt Stitzel laut Mitteilung die Amag, die Detailhändlerin Denner sowie die Gerstl Weinselektionen – Kunden, die er aus seiner früheren Tätigkeit mitnimmt. (pd/nil)