15.06.2026

Roi Digital

Adrian Stitzel macht sich selbständig

Der Zürcher Digital-Marketing-Spezialist Adrian Stitzel hat eine eigene Agentur aufgebaut. Drei Kunden aus seiner bisherigen Tätigkeit begleiten ihn laut Mitteilung auf dem neuen Weg.
Roi Digital: Adrian Stitzel macht sich selbständig
«Jede Massnahme muss sich rechnen»: Adrian Stitzel, Gründer und Inhaber Roi Digita. (Bild: Jean-Luc Grossmann/photopulse.ch)
Publiziert am 15.06.2026

Die Roi Digital GmbH mit Sitz an der Pfingstweidstrasse in Zürich ist seit dem 10. März 2026 im Handelsregister eingetragen. Sie bietet nach eigenen Angaben Performance Marketing, SEO/SEA, Social Media Marketing, Programmatic Advertising sowie datengetriebene Kampagnensteuerung an.

Stitzel war seit Juni 2021 Gesellschafter und Geschäftsführer der Zürcher Agentur Building Brands, davor Head of Consulting bei Dept. Mit dem neuen Unternehmen verfolgt er laut Mitteilung einen wirkungsorientierten Ansatz: «Jede Massnahme muss sich rechnen – für unsere Kunden und für ihren Erfolg», lässt er sich zitieren.

Zu den Mandaten zählt Stitzel laut Mitteilung die Amag, die Detailhändlerin Denner sowie die Gerstl Weinselektionen – Kunden, die er aus seiner früheren Tätigkeit mitnimmt. (pd/nil)


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