Das neue Studio soll eine eigenständige und kontinuierliche Produktion von Podcastinhalten ermöglichen, schreibt Live Lab in einer Medienmitteilung.
Im Podcast «Bla Bla Lab» diskutiert die Agentur Themen rund um Live-Kommunikation mit Fachleuten, Partnerinnen und Partnern sowie internen Stimmen. Die neueste Episode widmet sich der Dramaturgie in der Live-Kommunikation. Zu Gast ist die Regisseurin Nadine Imboden, die im Gespräch mit Jonathan Schwarz, Managing & Creative Director bei Live Lab, erläutert, welche Rolle Inszenierung bei der Gestaltung von Erlebnissen spielt.
Die Agentur Live Lab ist in Zürich, Dubai und Riad tätig. (pd/nil)
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