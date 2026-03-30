Publiziert am 30.03.2026

Das neue Studio soll eine eigenständige und kontinuierliche Produktion von Podcastinhalten ermöglichen, schreibt Live Lab in einer Medienmitteilung.

Im Podcast «Bla Bla Lab» diskutiert die Agentur Themen rund um Live-Kommunikation mit Fachleuten, Partnerinnen und Partnern sowie internen Stimmen. Die neueste Episode widmet sich der Dramaturgie in der Live-Kommunikation. Zu Gast ist die Regisseurin Nadine Imboden, die im Gespräch mit Jonathan Schwarz, Managing & Creative Director bei Live Lab, erläutert, welche Rolle Inszenierung bei der Gestaltung von Erlebnissen spielt.

Die Agentur Live Lab ist in Zürich, Dubai und Riad tätig. (pd/nil)