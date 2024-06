ESE Agency: Agentur expandiert nach Zürich

Publiziert am 26.06.2024

Die ESE Agency, 2017 in Winterthur gegründet, hat ein neues Büro in Zürich, genauer «im Agentur-Hotspot Wiedikon», eröffnet. Der neue Standort des mittlerweile fast 20-köpfigen Teams ist an der Grubenstrasse 54 in der Binz. Das neue Office in Zürich ist laut einer Mitteilung «ein weiterer Schritt, um sich als renommierte Agentur zu etablieren».

Elia Binelli, Gründer und Geschäftsleiter, und seine beiden Partner Emanuel Ernst und Severin Gamper wollen so nicht nur geografisch näher an den Partnerinnen und Partnern sein. «Wir wollen auch näher am Arbeitsmarkt, näher am Puls der Zeit, näher an der Kultur sein. Wir wollen die umtriebige Werbe-Welt von Zürich mitgestalten», heisst es.

Die Kreativ- und Digitalagentur, welche unter anderem Kunden wie Migros, Denner oder Feldschlösschen betreut, legte in den vergangenen Monaten zudem starkes Augenmerk auf die Weiterentwicklung der Business-Strategy. So positioniert sich die Agentur laut Mitteilung noch stärker in den Bereichen Websites und Content Marketing sowie Campaigning und (Employer-) Branding. (pd/cbe)