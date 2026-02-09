Publiziert am 09.02.2026

Der moderne und farbenfrohe Auftritt mit dem Claim «Ein Haus voller Geschichten» visualisiert seine zentralen Werte, die das tägliche Handeln leiten. Kreiert hat den Neuauftritt die Zürcher Kommunikationsagentur Art.I.Schock.





Die Frohmatt ist nach dem klaren Ja der Wädenswiler Stimmbevölkerung vor rund einem Jahr aus der Stadtverwaltung ausgegliedert worden. Diesen Schritt nach das Alterszentrum zum Anlass für einen optischen Neuauftritt. Dessen Einführung ist nun mit einer neuen Website abgeschlossen worden. Gemäss der verantwortlichen Agentur Art.I.Schock symbolisiert der neue Auftritt «Menschlichkeit, Authentizität sowie Vielfalt und damit die Ausrichtung als modernes Alterszentrum mit Herz».

Der Claim «Ein Haus voller Geschichten» macht sichtbar, dass sich Bewohnende und Mitarbeitende mit einzigartigen Lebensgeschichten begegnen und diese Geschichten in der Frohmatt ihre Fortsetzung finden. Erinnerungen und neue Erlebnisse finden sich in bewegten Video-Portraits mit nahbaren und persönlichen Statements.



Konzipiert und umgesetzt hat den Auftritt die Zürcher Kommunikationsagentur Art.I.Schock. Auf Basis eines ausgiebigen Kreativworkshops zur Schärfung der Identität der Frohmatt brachte sie den frischen Wind im neuen Design zum Ausdruck. Neben CD, Bildwelt oder Website gestaltete die Agentur auch verschiedene Print- und POS-Produkte. (pd/nil)