Huawei CBG: Amélie Cimador-Schulz wird PR-Managerin

Seit Mitte Januar ist Amélie Cimador-Schulz neue PR-Verantwortliche bei Huawei Consumer Business Group Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Die ausgewiesene Kommunikations- und Marketingfachfrau besitzt langjährige internationale Erfahrung aus Luxemburg und Deutschland und verstärkt ab sofort das Kommunikationsteam des Unternehmens.

Die 38-Jährige stösst von Argus Data Insights Schweiz, wo sie als Customer Success Managerin tätig war, zu Huawei. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Amélie eine erfahrene Kommunikationsexpertin für unser wachsendes Team in Zürich gewinnen konnten», wird Chief Marketing Officer Martin Pauer, in der Mitteilung zitiert.

Die gebürtige Französin hält Diplome der Universität Wien, der Université Sorbonne Nouvelle in Paris sowie einen MBA der Paris Business School EDC. Berufliche Erfahrung sammelte sie unter anderen bei der Groupe Nuxe in Deutschland sowie als Key Account Managerin bei JCDecaux in Luxemburg. Seit 2015 ist Amélie Cimador-Schulz beruflich in der Schweiz tätig, zuletzt als Kommunikationsexpertin für Schweizer und internationale Unternehmen bei Clear Channel Schweiz und Argus Data Insights. (pd/wid)