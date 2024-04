Publiziert am 30.04.2024

Der Geschäftsbericht 2023 der CSS präsentiert nicht nur die Fakten des Geschäftsjahres der Krankenversicherung. Er beleuchtet – inspiriert von der aktuellen Imagekampagne – das Thema Zeit aus einer ganz persönlichen Sicht und schlägt von dort die Brücke zur Gesundheit.

Als Gesundheitspartnerin sei die CSS um eine umfassende Versorgung ihrer Kundinnen und Kunden in allen Lebenslagen bemüht, heisst es. Der Geschäftsbericht gebe einen Einblick in das Leben von fünf Kundinnen und Kunden und wie die CSS ihnen unterstützend zur Seite steht – zum Beispiel Gilles, der nach einem schweren Bike-Unfall sein Leben neu ordnet, oder Alma, die an Long Covid leidet.





Die im Geschäftsbericht porträtierten Menschen zeigen, mit wem sie am liebsten ihre Zeit verbringen und was ihnen guttut: mit der Tochter auf das Stand-up-Paddle, mit der Familie zusammen kochen oder mit dem besten Freund Badminton spielen. Sie alle befassen sich damit, dass ihre Leben endlich sind und wie kostbar die gemeinsame Zeit dadurch wird. Die Stimmen und Geschichten entsprechen dem strategischen Ansatz der Kommunikation zur Imagekampagne und tragen deren Botschaft weiter: «Unsere Zeit ist endlich, aber unendlich wertvoll». Die Video-Porträts stellen authentische, ungefilterte und inspirierende Persönlichkeiten in den Fokus. Sie geben den Impuls, die eigene Zeit wertzuschätzen und sich mit einer gesunden Lebensführung auseinanderzusetzen.

Cross- und multimedialer Ansatz

Der Geschäftsbericht 2023 wird digital sowie in gedruckter Form realisiert. Die fünf Porträts werden ausserdem in einer Social Media-Kampagne ausgespielt. Der crossmediale und multimediale Geschäftsbericht will mehr als nur Kennzahlen publizieren und auf das vergangene Geschäftsjahr zurückblicken. Dank zielgruppenorientiertem Storytelling wird auch die Nähe der CSS zu ihren Kundinnen und Kunden kommuniziert. (pd/wid)