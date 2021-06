Collegium Helveticum: Andrea Keller leitet Kommunikation

Andrea Keller unterstützt das Collegium Helveticum ab dem 1. Juli 2021 als Teil des Leitungsteams und Verantwortliche Kommunikation. Dabei verantwortet sie auch die Pflege und Weiterentwicklung der Community, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Collegium Helveticum in Zürich fördert die Begegnung zwischen den Wissenschaften sowie den Künsten und engagiert sich zudem im Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Es wird von den Hochschulen ETH Zürich, Universität Zürich und Zürcher Hochschule der Küste gemeinsam getragen und seit Januar von Sebastian Bonhoeffer geleitet.

Andrea Keller ist neu für die Kommunikationsstrategie und daraus resultierende Massnahmen sowie das Storytelling zuständig – mit dem Ziel, neben der Sichtbarkeit und Bekanntheit des Collegium Helveticum auch den Austausch zu fördern. «Wir freuen uns, mit Andrea Keller eine ausgewiesene Macherin im Team begrüssen zu dürfen, die einen sehr breiten Erfahrungsschatz mitbringt», wird Christian Ritter, Stv. Direktor des Collegium Helveticum, in der Mitteilung zitiert.

Vor ihrem Engagement für das Collegium Helveticum hat die ausgebildete Kommunikatorin und Kulturvermittlerin das schweizweit erste interdisziplinäre Kulturfestival zum Tod («Hallo, Tod!») mitinitiiert und umgesetzt. Zudem hatte Keller als Stv. Leiterin, Verantwortliche für die Kommunikation und Co-Kuratorin (zuletzt bei der interaktiven Installation «System Reset») das Museum Schaffen in Winterthur mitaufgebaut – ein modernes historisches Museum, welches den Menschen als Schaffenden ins Zentrum stellt. Im Zuge dessen wurde sie 2020 für einen Winterthurer Kulturpreis nominiert. Zuvor war die heute 39-Jährige als Head of PR und Konzepterin bei einer Kommunikationsagentur sowie einige Jahre beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) als Redaktorin und Projektleiterin im Einsatz. Neben ihren Anstellungen realisiert Keller seit einigen Jahren eigene Text- und Kulturprojekte und bietet Schreibworkshops an. (pd/cbe)