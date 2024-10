Kommunikationsatelier: Andrea Wallimann verstärkt Agentur

Publiziert am 09.10.2024

Wallimann startete ihren Berufsweg als Sportjournalistin, Moderatorin und Sprecherin. Über kleinere Unternehmen und KMUs gelangte sie zu führenden Konzernen der Sport-, Finanz- und Energiebranche, heisst es in einer Medienmitteilung. Zuletzt arbeitete Wallimann als stellvertretende Chefin interne Kommunikation und war für die Krisenkommunkation des Unternehmens verantwortlich. Zuvor managte sie bei der UBS unter anderem die Kommunikation für den globalen Infrastrukturbereich.

Andrea Wallimann absolvierte einen MBA in Business Management an der Staffordshire University und einen Master in Management und Organisation an der Donau-Universität Krems. Zusätzlich hat sie CAS-Lehrgänge in Projektmanagement an der HWZ sowie Krisenkommunikation bei der ZHAW absolviert. Als diplomierte Werbe- und Berufssprecherin bringt sie zudem umfassende Kommunikationsfähigkeiten mit, die durch eine Ausbildung zur Sportjournalistin an der Universität Salzburg ergänzt werden.

«Ich freue mich sehr, mit Andrea Wallimann eine Powerfrau im Kommunikationsatelier begrüssen zu dürfen und gemeinsam die Agentur weiterzuentwickeln», lässt sich Claudia Jenni, Inhaberin und Geschäftsführerin, in der Medienmitteilung zitieren.

Claudia Jenni hatte das Kommunikationsatelier 2017 zusammen mit Christina Lamprecht gegründet (persoenlich.com berichtete). Sie war vor der Agenturgründung unter anderem während 16 Jahren als PR- und Medienverantwortliche im Sportsponsoring der Credit Suisse tätig und war Mediensprecherin der Sanitas Krankenversicherung. (pd/nil)