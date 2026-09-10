Gesundheitswelt Zollikerberg: Angela Scalese ist neu an Bord

Publiziert am 10.09.2026

Per 1. August hat Angela Scalese die neu geschaffene Gesamtleitung des Bereichs Kommunikation und Marketing der Gesundheitswelt Zollikerberg übernommen, wie die Stiftung Diakoniewerk Neumünster mitteilt. Hintergrund ist ein Entscheid der Stiftungsleitung, die vorhandenen Ressourcen stärker zu bündeln und die Kommunikations- und Marketingabteilungen der Stiftungsdirektion und des Spitals zu einem Bereich zusammenzuführen.

Auf Anfrage von persoenlich.com präzisiert die Stiftung die Hintergründe: Der zusammengelegte Bereich umfasst knapp 700 Stellenprozente, ein Stellenabbau ist mit der Zusammenlegung nicht verbunden. Eine der beiden bisherigen Leitungspositionen sei bereits vakant gewesen, die zweite Funktion wurde in einer neu geschaffenen Position ins Team integriert. Die Stelle wurde Anfang Jahr regulär ausgeschrieben, seit dem 1. August ist der Bereich operativ. Neu ist die Leitung Kommunikation und Marketing zudem Mitglied der Stiftungsleitung – anders als bei der früheren Organisationsform.

«Die Zusammenlegung der beiden Bereiche zu einer einzigen Gruppe Kommunikation und Marketing wird von der Stiftungs- und Spitalleitung sehr begrüsst», schreibt Stiftungsdirektorin Regine Strittmatter auf Anfrage. Sie spiegle die strategische Ausrichtung der Dachmarke wider.

Gemäss Mitteilung verantwortet Scalese zusammen mit ihrem Team die Unternehmenskommunikation, die interne Kommunikation, das Marketing sowie das Eventmanagement und die Medienarbeit. Die Gesundheitswelt Zollikerberg ist die Dachmarke der Stiftung Diakoniewerk Neumünster – Schweizerische Pflegerinnenschule und umfasst unter anderem das Spital Zollikerberg, das Geschäftsfeld Leben und Wohnen im Alter mit der Residenz Neumünster Park und dem Alterszentrum Hottingen, das Institut Neumünster, Gastronomie Neumünster Park und diverse Fachpraxen.

Vor ihrer neuen Aufgabe war Scalese als Leiterin Kommunikation NCD beim Bundesamt für Gesundheit tätig, wo sie die Prävention nichtübertragbarer Krankheiten, die Förderung der psychischen Gesundheit und die Prävention von Suchterkrankungen begleitete. Davor arbeitete sie unter anderem bei Senevita. Weitere Stationen umfassen die Leitung einer Kommunikationsagentur, verschiedene Führungsfunktionen auf Unternehmensseite sowie Tätigkeiten als Mediensprecherin. (pd/cbe)