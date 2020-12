Maxomedia: Arbeitgeber Swissgrid tritt neu auf

Als nationale Netzgesellschaft verbindet Swissgrid viel mehr als Unterwerke, Netzknoten auf der höchsten Netzebene sowie das Schweizer Übertragungsnetz mit den Nachbarländern., wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Spezialistinnen und Spezialisten aus über einem Dutzend verschiedener Fachrichtungen würden sich täglich für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung einsetzen.

Deshalb zeige Swissgrid mit dem neuen Arbeitgeberauftritt verstärkt Gesicht und richtet den Fokus auf die menschlichen Interaktionen. Jede und jeder profitiert vom Fachwissen der anderen, bringt eigene Kompetenzen ein und leistet so seinen Beitrag zum grossen Ganzen. Dieser Netzwerkgedanke war auch der Ausgangspunkt, mit dem Maxomedia als verantwortliche Kommunikationsagentur den neuen Arbeitgeberauftritt von Swissgrid konzipiert hat.

Mit dem Go-live zur Weihnachtszeit und dem Jahreswechsel werden bewusst diejenigen hochqualifizierten Fachpersonen angesprochen, die aufs neue Jahr einen Stellenwechsel in Betracht ziehen. Die Leitidee «Verbindungen schaffen» zieht sich dabei teilweise wortwörtlich durch alle Kommunikationsmittel; sei es im positionierenden Imagefilm, in dem die menschlichen Verbindungen mittels dicker Kabel sichtbar gemacht werden; sei es in den Quiz-Ads, die mit Fragen zu Cyber Security, IT Solutions und ICT Infrastructure zum Verbinden auffordern; oder sei es in den zahlreichen Videoporträts, die persönliche Einblicke in das Arbeiten bei Swissgrid bieten.







«Insgesamt standen 81 Mitarbeitende vor der Kamera. Ganze Teams lieferten die fachlichen Inhalte für die erste Welle der Kampagne», lässt sich Seraina Greb, Client Director bei Maxomedia, zitieren. HR-Verantwortliche Claude Sulser: «Uns ist es wichtig, den Mitarbeitenden durch das Employer Branding eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Sie kennen Swissgrid als Arbeitgeberin am besten, prägen unsere Unternehmenskultur und sind daher die glaubwürdigsten Botschafterinnen und Botschafter für die Arbeitgebermarke.»

Dieser Ansatz stärke nicht nur die Bekanntheit von Swissgrid als Arbeitgeberin, sondern lege auch die richtigen Grundbausteine für eine nachhaltige, lange andauernde Verbindung zwischen den Fachkräften und ihrer möglichen zukünftigen Arbeitgeberin Swissgrid. (pd/lol)