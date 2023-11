Leading Swiss Agencies: Audrey Arnold wird neue Geschäftsführerin

Die 46-jährige Bielerin verfüge über langjährige Erfahrung in der Kommunikationsbranche, schreibt der LSA in einer Mitteilung. Audrey Arnold arbeitete in verschiedenen Führungsfunktionen sowohl auf Agentur- wie auch auf Unternehmensseite, zuletzt als Beratungsleiterin bei Stämpfli Kommunikation in Bern. Arnold folgt auf Catherine Purgly, die den Verband auf Ende November verlassen wird (persoenlich.com berichtete).

Geht darum, Position der Agenturen zu stärken

LSA-Präsident Beat Krebs ist überzeugt, dass der Vorstand mit Audrey Arnold die ideale Besetzung finden konnte: «Sie bringt den passenden Erfahrungsschatz mit, den es benötigt. Denn in dieser Funktion geht es darum, zu vermitteln, Schwerpunkte zu setzen und die Position der Agenturen zu stärken.» Audrey Arnold verstehe die Sicht von Auftraggebenden und Auftragnehmenden gleichermassen und konnte in ihrer Beratungstätigkeit viel Erfahrung in der Verbandsarbeit sammeln, so Krebs weiter.

Audrey Arnold freut sich auf die breite Themenvielfalt dieser Rolle. In der Medienmitteilung wird sie wie folgt zitiert: «Ich kann meine ganze Erfahrung einbringen und all meine Interessen ausspielen. Zudem gilt es in der Verbandsarbeit immer die unterschiedlichsten Bedürfnisse abzuwägen und Lösungen zu finden. Catherine Purgly leistete in den letzten acht Jahren hervorragende Arbeit. Sie übergibt eine Geschäftsstelle mit einem erstklassigen Team, zudem wurde der LSA für seine Mitglieder zur wichtigen Anlaufstelle in vielen Fragen. Diese starke Positionierung will ich weiter ausbauen.» (pd/nil)