Publiziert am 25.06.2024

Vor 165 Jahren schlossen sich mutige Frauen zusammen, um die Pflege zu professionalisieren und das Gesundheitssystem zu verbessern. Aus diesem Antrieb heraus entstand eine Gesundheitsorganisation, die heute über 1600 Mitarbeitende in acht Betrieben umfasst – darunter das Spital Zollikerberg.

Gemeinsam mit der Agentur Wirz startete die Stiftung ein umfassendes Zukunftsprojekt. Ziel war es, die Identität nach innen und aussen besser erlebbar zu machen und sich noch klarer zu positionieren. «Unsere menschlichen Werte in Verbindung mit qualitativ hochstehenden Gesundheitsdienstleistungen unterscheidet uns im Markt. Diese Stärken wollen wir in den Fokus rücken und für die Menschen besser sichtbar machen», wird Stiftungsdirektorin Regine Strittmatter in einer Mitteilung zitiert.

Werteorientierte Transformation

Wirz entwickelte gemeinsam mit der Stiftung und den Betrieben Schritt für Schritt den neuen Auftritt. In der ersten Phase wurde auf Basis der Stiftungsziele eine gruppenweite Kommunikationsstrategie erarbeitet. Danach folgte die Übersetzung in einen Markenauftritt, der Werte und Haltung ins Zentrum rückt und für alle Betriebe eine differenzierende Marktpositionierung ermöglicht. Anschliessend erfolgte die Implementierung und Übersetzung in konkrete Mittel und Massnahmen. Im Zentrum standen dabei die Konzeption und Entwicklung der gruppenweiten Website.

«Die gemeinsamen Werte sind stark verankert und treiben diese Organisation voran. Wir haben diese Kraft genutzt, um das Profil zu schärfen und erlebbar zu machen. Der neue Auftritt inspiriert, schafft Nähe und öffnet neue Zukunftsperspektiven», so Pascal Künzli, Director Brand Consulting bei Wirz.

Die Zukunft heisst Gesundheitswelt Zollikerberg

Um den Menschen das breite Leistungsangebot klarer zu vermitteln, wurde zusätzlich zum neuen Auftritt die «Gesundheitswelt Zollikerberg» geschaffen. Sie fasst unter einem Namen zusammen, was die Stiftung und ihre acht Betriebe tagtäglich leisten. Die Dachmarke bringt den ganzheitlichen Gesundheitsansatz auf den Punkt, schafft Übersicht und Zusammengehörigkeit. Die Dachmarke positioniert die Gesundheitswelt auch bei potenziellen Arbeitnehmenden und zeigt dabei die vielseitigen Karrieremöglichkeiten auf.

Mit der Lancierung der neuen Website Ende März 2024 ist laut Mitteilung der entscheidende Meilenstein geschafft. Wirz habe die Stiftung in allen Projektphasen begleitet und mit strategischer Beratung, Kreation und Umsetzung in Branding und Kommunikation unterstützt. Das Resultat sei «ein grundlegend weiterentwickelter Auftritt, der mehr Sichtbarkeit und Relevanz schafft und auf das fokussiert, worauf es in der Gesundheitswelt Zollikerberg ankommt: Für Menschen da sein – in jeder Lebenslage».

«Mit Wirz ist es gelungen, unsere Haltung strategisch, inhaltlich und visuell zu transportieren. Das bringt uns näher zu den Menschen und hilft, unsere ambitionierten Ziele für die Zukunft zu erreichen», so Strittmatter. (pd/cbe)