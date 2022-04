Seit 1940 ist Bindella Immobilien laut eigenen Angaben das «zuverlässige Immobilienunternehmen, welches den Menschen und seine Anliegen rund um Liegenschaften ins Zentrum stellt». So heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Ursprünglich aus dem Gastronomie-Bereich der Bindella-Unternehmensgruppe entstanden, sei bei Bindella Immobilien das Bedürfnis nach klarerer Differenzierung von den Gastro-Unternehmen und eigenständiger Positionierung als kompetente Immobilien-Boutique gewachsen.

Brandpulse schärfte gemäss Mitteilung in gemeinsamen Workshops mit der Geschäftsleitung die Markenpositionierung in der Weise, dass «Gestaltungswille, Tradition, Langfristigkeit und die Liebe zum Detail im Zentrum des Leistungsversprechens stehen». Ob ein liebevoll renovierter 100-jähriger Bau oder ein modernes Architekten-Haus: Bei Bindella Immobilien gehe es stets darum, «die Liebe zum Detail in der jeweiligen Immobilie zu pflegen». So könnten Gebäude im Sinne einer langfristigen Investitionspolitik optimal weiterentwickelt werden. Die Marke Bindella Immobilien zeichne sich gemäss Mitteilung durch «ausgeprägten Gestaltungswillen» aus. Dieser äussere sich in einer wirtschaftlichen und zukunftsorientierten Denkweise, welche auf Beständigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet sei.

«Der Markenpositionierungs-Prozess mit Brandpulse zwang uns zur vertief­ten Reflexion und kritischen Klärung der Identität von Bindella Immobilien», lässt sich Patrick Rieffel, Geschäftsleitung Bindella Immobilien, in der Mitteilung zitieren: «Das kann nur gelingen, wenn auf der anderen Seite ein interessierter, ein­fühlsamer und vertrauenswürdiger Gesprächspartner sitzt. Dank Brandpulse gelang es uns, binnen kurzer Frist unsere Legitimation auf die Essenz zu reduzieren. Brandpulse begleitete und steuerte das mit grosser Klasse.»

Die «geschärfte Markenpositionierung» bildet gemäss Mitteilung die Basis des von Brandpulse neu entwickelten Erscheinungsbildes. «Der hochwertige Bronze-Ton des neuen Logos, die Typografie, die markante Bildwelt und die Corporate-Farben verkörpern den hohen Qualitätsanspruch der Marke und schaffen einen Spannungsbogen zwischen den traditionellen Werten und dem modernen Approach des Immobilienunternehmens», wie es weiter heisst. Brandpulse habe auch die wichtigsten Touchpoints (Briefschaften, Templates, Website und Firmenpräsentation) umgesetzt. (pd/tim)