Marty-Trezzini: Branding Studio Looksnice lanciert

Publiziert am 01.07.2024

Seit ihrer Gründung hat die Creative Production Marty-Trezzini zahlreiche Branding-Projekte betreut, von Logo-Designs bis hin zu vollständigen Markenidentitäten. Mit Looksnice wird diese Expertise nun in einem spezialisierten Studio vereint, teilt die Agentur mit.

Looksnice richtet sich an «Marken, die in einer reizüberfluteten Welt auffallen möchten», heisst es in der Mitteilung. «Der erste Eindruck einer Marke ist visuell. Wir sorgen dafür, dass dieser in Erinnerung bleibt – und durch unseren strategiegeleiteten Designansatz nachhaltig weiter lebt», wird Romina Häner zitiert.

Marken werden auf strategischen Brand Stories aufgebaut, die als Herzstück der Markenidentität fungieren. Unterstützt wird das Studio durch ein flexibles Netzwerk an Kreativen, die für Projekte von Start-ups bis zu etablierten Unternehmen hinzugezogen werden.

«Unser Motto lautet ‹Supercharged Creativity›. Als kreative Partnerin begleiten wir Marken als Erweiterung ihres Teams», so Alix Gerber. «Ob vor, während, oder nach dem Launch: mit der zusätzlichen Expertise von Marty–Trezzini entwickeln wir nahtlos Inhalte und hochwertige Kampagnen, die perfekt mit der von Looksnice erstellten Markenwelt harmonieren.» (pd/spo)