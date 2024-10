Freddy Burger: Buchvernissage mit 450 Leuten

Publiziert am 03.10.2024

Über 450 Freunde und langjährige Weggefährten nahmen am Mittwochabend an der Vernissage von Freddy Burgers Autobiografie «Liebe, Lust & Leidenschaft» im Theater 11 Zürich teil, heisst es in einer Mitteilung.

Der Unternehmer, Schweizer Musical-König und langjährige Manager von Udo Jürgens erlebte einen Abend voller Emotionen, wobei auf der Bühne Polit- und Showgrössen wie Bundesrat Albert Rösti, Alt-Bundesrat Dölf Ogi und Toni Vescoli in schönen Erinnerungen schwelgten – inklusive «My Way»-Songeinlage von Pino Gasparini ganz am Schluss der feierlichen Buch-Zeremonie. (pd/wid)