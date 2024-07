SNB: Christoph Hirter wird Leiter der Medienstelle

Publiziert am 05.07.2024

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat Christoph Hirter zum neuen Leiter der Medienstelle ernannt. Er wird sein Amt am 1. August antreten, wie die SNB am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

Hirter tritt die Nachfolge von Claudia Aebersold an, die per 1. Juni zur Leiterin der Kommunikation der SNB befördert wurde (persoenlich.com berichtete). Er bringe viel Erfahrung in der Zentralbankkommunikation mit, schrieb die SNB. Hirter ist seit Anfang 2019 als Mediensprecher und Kommunikationsspezialist bei der Nationalbank tätig.

Zuvor arbeitete er mehrere Jahre als Wirtschaftsredaktor bei der Basler Zeitung, wobei sein Schwerpunkt auf makroökonomischen Themen wie der Geldpolitik sowie dem Bankenwesen lag. Hirter hat ein Masterstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel abgeschlossen. (awp/sda/cbe)