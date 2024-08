EKZ: Claudia Egli übernimmt Leitung Kommunikation

Publiziert am 27.08.2024

Claudia Egli leitet aktuell seit über sechs Jahren die Kommunikation des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), teilen die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich mit. In dieser Funktion verantwortet sie sämtliche interne und externe Kommunikation des Dachverbands der Stromwirtschaft.

Vor dem VSE war Claudia Egli über 12 Jahre bei Corporate Communications bei Swisscom tätig, wo sie verschiedene führende Funktionen innehatte, zuletzt den Co-Lead des Newsrooms. Sie studierte an der Universität Bern Sprach- und Literaturwissenschaften und absolvierte einen Master in Unternehmenskommunikation sowie Weiterbildungen in den Bereichen Kommunikation, Führung und Energie. (pd/spo)