Ab dem 1. Oktober übernimmt Daniel Schindler (53) die Leitung der Kommunikation bei Avenergy Suisse. Avenergy Suisse ging am 1. Juli 2019 aus der ehemaligen Erdöl-Vereinigung hervorgegangen und vereine Importeure, Hersteller und Vertreiber von Brenn- und Treibstoffen in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung.







Die Mitglieder von Avenergy Suisse würden rund die Hälfte aller in der Schweiz benötigten Energie liefern. Das von ihnen bewirtschaftete Netz von mehr als 3300 Tankstellen sei eines der dichtesten in Europa. Beinahe jedes zweite Gebäude werde in der Schweiz mit Heizöl gewärmt.

«Der Energiemarkt ist derzeit hoch dynamisch, die Bedürfnisse unserer Ansprechpartner verändern sich laufend. Das stellt die gesamte Branche auch in der Kommunikation vor stets neue Herausforderungen. Mit dem erfahrenen und vielseitigen Kommunikator Daniel Schindler ist unser Verband noch besser für die Zukunft gerüstet», wird Roland Bilang, Geschäftsführer von Avenergy Suisse, zitiert.

Daniel Schindler führt seit 2012 die damals neu geschaffene Stabsstelle Kommunikation der Wirtschaftskammer Baselland. Bevor er zum Dachverband der Baselbieter KMU stiess, leitete er das Ressort Wirtschaft der «Basler Zeitung». Schindler verfügt über einen Abschluss in Ökonomie an der Uni Basel (lic. rer. pol.) mit den Schwerpunkten Umwelt- und Verkehrsökonomie, Marketing und Unternehmensfinanzierung sowie über eine Weiterbildung im Bereich Corporate Communications. Der 53-Jährige ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und wohnt im Kanton Basel-Landschaft. (pd/log)