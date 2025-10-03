Publiziert am 03.10.2025

Das KOF Institut der ETH Zürich hat seine Publikationsstrategie neu ausgerichtet und das Magazin KOF Insights lanciert. Die Publikation richtet sich an ein breites Publikum und bereitet wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Analysen auf. Das Magazin ersetzt bisherige Publikationen wie das KOF Bulletin und die KOF Analysen, heisst es in einer Mitteilung.

Den Auftrag für Konzept und Umsetzung erhielten die Zürcher Agentur für Corporate Publishing Studio Edit und die Kommunikationsagentur Ammann, Brunner & Krobath AG (ABK), die auf wirtschaftliche Themen spezialisiert ist. Die Zusammenarbeit ist auf mindestens drei Jahre angelegt. Zwei Online-Ausgaben sind bereits erschienen, die erste Druckausgabe wurde zur Prognosetagung des KOF am 25. September veröffentlicht.

KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm begründet die Neuausrichtung mit dem Ziel, Forschung und Analysen zu wirtschaftspolitischen Fragen breiter zugänglich zu machen. Das Magazin erscheint primär auf Deutsch, wichtige Inhalte werden online auch auf Französisch und Englisch verfügbar sein. Katharina Rilling von Studio Edit betont, die Publikation solle nicht nur Ökonomen, sondern auch Unternehmer, Politikerinnen und Studierende ansprechen. (pd/spo)