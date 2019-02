Die Nominierten für den Crossmedia Award 2019 stehen fest. Die 12-köpfige unabhängige Jury hat unter der Leitung des Jurypräsidenten Marco Taborelli die 21 eingereichten crossmedialen Kampagnen bewertet und die sieben überzeugendsten Cases für die Shortlist nominiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Nominiert sind folgende Kampagnen:









Am Mittwoch, 17. April 2019, werden die Gewinner in der Samsung Hall in Dübendorf gekürt.



Der zwölfköpfigen Jury gehören folgende Fachexperten an:



- Marco Taborelli (Marco Taborelli Consulting)

- Heiko Brunner (XCG Executive Consulting Group)

- Christoph Bürge (Metzger Rottmann Bürge Partner)

- Karin Estermann (Inhalt&Form Werbeagentur)

- Simon Flatt (Coop Genossenschaft)

- Silvio Frei (newhome.ch )

- Sarah Hiltebrand (Die Antwort)

- Pam Hügli (Serviceplan Suisse)

- Isabelle Jubin (Wirz Communications)

- Manfred Kluge (Omnicom Media Group)

- Dennis Lück (Jung von Matt/Limmat)

- Benjamin Moser (MediaCom Switzerland)

- Thorsten Schapmann (Beiersdorf)

(pd/wid)