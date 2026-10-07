Publiziert am 07.10.2026

Wer einen eidgenössischen Fachausweis besitzt, darf sich neu «Professional Bachelor» nennen. Inhaberinnen und Inhaber eines eidgenössischen Diploms führen den Titel «Professional Master». Für die Kommunikationsbranche betrifft dies die Berufsprüfung für Kommunikationsfachleute sowie die höhere Fachprüfung für Kommunikationsleiterinnen und Kommunikationsleiter. Das teilte KS/CS Kommunikation Schweiz am Mittwoch mit.

Die Regelung gilt rückwirkend. Wer bereits über einen entsprechenden Abschluss verfügt, kann den Titel ohne Antrag und ohne neue Urkunde verwenden. Bei künftigen Abschlüssen wird der Titel direkt auf Fachausweis oder Diplom vermerkt. Die bisherigen Abschlüsse bleiben gültig.

Laut KS/CS lassen sich praxisorientierte Tertiärabschlüsse mit den neuen Titeln im internationalen Vergleich besser einordnen. Das helfe Personalverantwortlichen in global tätigen Unternehmen ebenso wie Absolventen, die ihre Qualifikation im Ausland ausweisen wollen.

Ebenfalls neu ist Englisch als mögliche Prüfungssprache neben Deutsch, Französisch und Italienisch. Die Landessprachen würden dadurch nicht verdrängt, schreibt der Verband. «Unsere Absolventinnen und Absolventen mit Praxiserfahrung leisten täglich Spitzenarbeit – in Agenturen, Unternehmen und Institutionen, auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Es war höchste Zeit, dass ihre Abschlüsse das auch zeigen», lässt sich KS/CS-Präsident Jürg Bachmann in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)