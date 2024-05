Publiziert am 13.05.2024

Ein Geschäftsbericht, der nicht nur Zahlenliebhaber interessiert? Die Botschafter Kommunikationsagentur AG LSA hat für die Säntis-Schwebebahn AG zwei Magazine mit überraschenden Geschichten rund um den Säntis realisiert: «minSäntis» ist das Magazin mit Aktionärsteil, «dinSäntis» die Ausgabe für die Gäste. Das schreibt die Botschafter in einer Medienmitteilung und fragt dort: Warum im Geschäftsbericht nicht gleich auch spannende Geschichten erzählen und diese als Content-Pool für die ganzjährige Kommunikation nutzen?

Genau das tut die Säntis-Schwebebahn AG mit der Magazinlösung. Das zweite Jahr in Folge kann das Aktionariat in «minSäntis» neben Kennzahlen erstaunliche Facetten und Geheimtipps der Säntis-Welt entdecken. Für die Gäste wurde die Adaption «dinSäntis» realisiert.

Artikel mit bewusst konträren Themen, eindrucksvolle Bildstrecken und auflockernde Fakten prägen das Storytelling, heisst es. So erzählen in der aktuellen Ausgabe von «minSäntis/dinSäntis» drei Familien von ihrem persönlichen Alpleben. Für kulinarischen Lesestoff sorgt ein bekanntes Frauentrio, das die Leidenschaft fürs Kochen vereint. Im Kapitel «New Work» hat die Redaktion die Vorteile und Herausforderungen dieser neuen Arbeitsphilosophie beleuchtet und versucht die Frage zu klären, was uns beim Arbeiten glücklich macht. Ebenfalls zu entdecken ist eine Hommage an die pionierhaften Persönlichkeiten rund um den Säntis.















In engem Austausch hat die Säntis-Schwebebahn AG zusammen mit Die Botschafter einen reichhaltigen Content-Pool geschaffen. Jede Ausgabe ist so strukturiert, dass daraus dutzende digitale Beiträge für die ganzjährige Kommunikation generiert werden. In der analogen Gästekommunikation (Tourismus-Messen, Direktverkauf, Abgabe an Hotelgäste) kommt «dinSäntis» ganzjährig zum Einsatz. (pd/nil) In engem Austausch hat die Säntis-Schwebebahn AG zusammen mit Die Botschafter einen reichhaltigen Content-Pool geschaffen. Jede Ausgabe ist so strukturiert, dass daraus dutzende digitale Beiträge für die ganzjährige Kommunikation generiert werden. In der analogen Gästekommunikation (Tourismus-Messen, Direktverkauf, Abgabe an Hotelgäste) kommt «dinSäntis» ganzjährig zum Einsatz. (pd/nil)