Soda Studios: Design-Agentur eröffnet neue Location

Letzten Freitag eröffnete die Design-Agentur Soda Studios mit rund 220 Gästen ihre neue Location in Zürich-Werd. Im Creative Space soll es Platz für Künstler, Designer und Kreative geben. Der Raum bietet laut eigenen Angaben die Möglichkeit für Talks, Workshops und interdisziplinäre Designprojekte. In den kommenden Monaten soll zudem das «Kafi Duzis» eröffnet werden. Mit dem Café soll «ein Ort der Inspiration und Begegnung» entstehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Soda Studios entwickelt digitale und analoge Produkte für Unternehmen, Institutionen und Marken. Laut Mitteilung werden ganzheitliche Lösungen in den Bereichen Branding, Editorial, Interface Design und Web-Applikationen erarbeitet. Daneben entstehen in einer Werkstatt Alltagsgegenstände und Accessoires. «Mit unserem Laser, Transferdrucker, Letterpress, 3D-Drucker und weiteren Maschinen können wir unterschiedlichste Objekte und Materialien herstellen, veredeln und individualisieren», heisst es dazu.

Die Agentur habe sich zudem die «soziale Verantwortung und Förderung der Kreativ-Community» auf die Fahne geschrieben. Angeboten werden Praktika sowie Belastbarkeits- und Aufbau­trainings für Jugendliche und junge Erwachsene mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. (pd/cbe)